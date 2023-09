Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing büßt am Montagvormittag ein

Notierung im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Boeing-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 223,62 USD ab.

Die Aktie verlor um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,3 Prozent auf 223,62 USD. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 222,10 USD. Bei 223,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 6.523 Boeing-Aktien.

Am 02.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Am 01.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 120,99 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 240,17 USD aus.

Boeing veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,82 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 19.751,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.681,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 18,40 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Boeing am 25.10.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -2,069 USD ausweisen wird.

