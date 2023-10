Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing wird am Mittag ausgebremst

So bewegt sich Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Boeing gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 179,96 EUR abwärts.

Die Boeing-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:00 Uhr um 0,9 Prozent auf 179,96 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 179,18 EUR. Mit einem Wert von 179,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 1.994 Stück.

Bei 221,30 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 22,97 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 128,32 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 28,70 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 244,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 26.07.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,82 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.751,00 USD im Vergleich zu 16.681,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 25.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,636 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste

Börse New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer

Schwacher Handel: Dow Jones verbucht am Dienstagmittag Abschläge