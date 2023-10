Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Boeing am Mittwochnachmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 189,83 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 189,83 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Boeing-Aktie bei 190,60 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 188,35 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 124.626 Aktien.

Bei 243,02 USD markierte der Titel am 02.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,02 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,20 USD. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 52,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 244,33 USD.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,82 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,37 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.751,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.681,00 USD in den Büchern standen.

Am 25.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

2023 dürfte Boeing einen Verlust von -3,636 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste

Börse New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer

Schwacher Handel: Dow Jones verbucht am Dienstagmittag Abschläge