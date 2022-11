Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagmittag mit Verlusten

Die Boeing-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 161,56 EUR. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 159,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 159,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.507 Boeing-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 206,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.11.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 21,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 108,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 48,55 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 209,00 USD je Boeing-Aktie an.

Am 26.10.2022 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -6,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,60 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.956,00 USD – ein Plus von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 15.278,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 25.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -6,382 USD einfahren.

