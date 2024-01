Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zieht am Nachmittag an

So bewegt sich Boeing

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 247,34 USD zu.

Die Boeing-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 247,34 USD. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 248,07 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 245,04 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 80.043 Boeing-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,54 USD. Dieser Kurs wurde am 22.12.2023 erreicht. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 7,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 176,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 28,74 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 267,88 USD.

Am 25.10.2023 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -6,18 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 18.104,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.956,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Boeing am 31.01.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Boeing rechnen Experten am 29.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -6,091 USD je Boeing-Aktie.

