Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagmittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Boeing befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 191,44 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Boeing-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 191,44 EUR. Die Boeing-Aktie sank bis auf 190,16 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 193,08 EUR. Bisher wurden heute 15.133 Boeing-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 243,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 26,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 167,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 12,77 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 262,88 USD.

Am 31.01.2024 hat Boeing die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 22.018,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 19.980,00 USD umsetzen können.

Am 24.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Boeing ein EPS in Höhe von 3,61 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Januar 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Boeing-Aktie angepasst

Optimismus in New York: Dow Jones am Mittag im Aufwind

Handel in New York: Dow Jones legt zum Ende des Donnerstagshandels zu