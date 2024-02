Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag mit Verlusten

Kurs der Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 204,79 USD abwärts.

Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 2,2 Prozent auf 204,79 USD nach. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 202,98 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 205,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 241.754 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 267,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Bei einem Wert von 176,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Mit Abgaben von 13,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 262,88 USD an.

Boeing ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,47 USD gegenüber -1,75 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.018,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.980,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Boeing-Bilanz für Q1 2024 wird am 24.04.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,61 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Januar 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Boeing-Aktie angepasst

Optimismus in New York: Dow Jones am Mittag im Aufwind

Handel in New York: Dow Jones legt zum Ende des Donnerstagshandels zu