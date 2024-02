Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Honeywell-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute im Fokus

Nordea mit Gewinnrückgang - Dividende fällt höher aus. KI-Pionier Hochreiter will OpenAI übertrumpfen. Streik bei Lufthansa-Tochter Discover setzt sich fort - etliche Flugausfälle. Bauernprotest am Flughafen Frankfurt ohne große Auswirkungen. Dortmunder Prozess braucht noch mehr Zeit. Mehrwertsteuersenkung bei Gas könnte bis Ende März verlängert werden. UniCredit will mehr an Aktionäre ausschütten.