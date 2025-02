Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Boeing im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 180,10 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 180,10 USD nach oben. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 180,51 USD zu. Bei 176,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 180.502 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 213,75 USD erreichte der Titel am 08.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 137,07 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 31,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,078 USD je Boeing-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 205,00 USD.

Boeing ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,46 USD gegenüber -0,04 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 30,77 Prozent auf 15,24 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2025 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,721 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

