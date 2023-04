Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel Boeing 193,54 EUR

-0,24% Charts

News

Analysen

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Boeing-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 213,74 USD. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 213,78 USD. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 212,17 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 212,23 USD. Zuletzt wurden via New York 65.517 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei 221,32 USD markierte der Titel am 15.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,42 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.06.2022 bei 113,03 USD. Mit einem Kursverlust von 89,10 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 235,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 25.01.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -7,69 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 19.980,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 14.793,00 USD umgesetzt.

Am 26.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,147 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Boeing-Aktie steigt an der NYSE: Saudi-Arabische Airlines wollen in großem Stil Boeing-Dreamliner kaufen - Boeing liefert im Februar weniger Flugzeuge aus

US-Flugaufsicht: Boeing kann 787 Dreamliner wieder ausliefern - Boeing-Aktie schließt höher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com