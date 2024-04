Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Boeing am Freitagnachmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Boeing zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 184,08 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 184,08 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Boeing-Aktie bei 184,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 183,83 USD. Zuletzt wurden via New York 125.555 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 22.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 267,54 USD. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 31,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 176,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 4,25 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,365 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 256,63 USD an.

Boeing gewährte am 31.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.980,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.018,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Boeing-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 23.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,777 USD je Boeing-Aktie.

