Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Freitagmittag an Boden

Um 11:29 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 179,26 EUR. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 179,78 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 179,64 EUR. Bisher wurden via Tradegate 552 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 205,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,77 Prozent. Bei einem Wert von 108,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2022). Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 65,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 233,20 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 26.04.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,09 Prozent auf 17.921,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.991,00 USD erwirtschaftet worden.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,353 USD je Boeing-Aktie belaufen.

