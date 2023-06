Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Boeing 196,02 EUR

Das Papier von Boeing befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,7 Prozent auf 209,77 USD ab. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 209,75 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 213,28 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 144.493 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2023 auf bis zu 221,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 15.06.2022 Kursverluste bis auf 113,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 85,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 233,20 USD je Boeing-Aktie aus.

Boeing veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 17.921,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 28,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.991,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,582 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

