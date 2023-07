Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Kursabschlägen

Boeing im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 209,96 USD ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 209,96 USD ab. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 207,92 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 210,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 150.458 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2023 auf bis zu 223,86 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,62 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2022 bei 120,99 USD. Mit einem Kursverlust von 42,37 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 241,20 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 26.04.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,75 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.921,00 USD im Vergleich zu 13.991,00 USD im Vorjahresquartal.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,402 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

