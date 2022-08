Boeing Aktie News: Boeing am Freitagnachmittag fester

Um 04:22 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 163,00 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 163,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 163,48 EUR. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.366 Stück gehandelt.

Bei 206,60 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 21,10 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,76 EUR. Dieser Wert wurde am 14.06.2022 erreicht. Abschläge von 49,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 236,00 USD.

Boeing gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,40 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,86 Prozent auf 16.681,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.998,00 USD gelegen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2022 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -1,517 USD je Boeing-Aktie.

