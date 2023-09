Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 222,70 USD abwärts.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 222,70 USD. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 222,30 USD. Bei 223,10 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 55.943 Boeing-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 243,02 USD erreichte der Titel am 02.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 9,12 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,99 USD am 01.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 45,67 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 240,17 USD.

Am 26.07.2023 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,82 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 19.751,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.681,00 USD umgesetzt worden waren.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -2,069 USD je Aktie aus.

