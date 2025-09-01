Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing wird am Abend ausgebremst

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Boeing. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 227,33 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 227,33 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 225,50 USD. Bei 231,89 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 491.769 Boeing-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,59 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 242,17 USD.

Am 29.07.2025 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD gegenüber -2,33 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,75 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 16,87 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,992 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

