Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Boeing am Mittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt fiel die Boeing-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 177,12 EUR ab.

Die Boeing-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:29 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 177,12 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 176,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 178,08 EUR. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 719 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 221,30 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 24,94 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 128,44 EUR am 14.10.2022. Mit einem Kursverlust von 27,48 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 244,33 USD für die Boeing-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 26.07.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,82 USD gegenüber -0,37 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.751,00 USD – ein Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16.681,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Boeing wird am 25.10.2023 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,636 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

