Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing legt am Nachmittag zu

Das Papier von Boeing konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 173,18 EUR. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 174,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 172,00 EUR. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.252 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2022 bei 202,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 14,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 14.06.2022 Kursverluste bis auf 108,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 59,23 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 197,50 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 26.10.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -6,18 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,60 USD erwirtschaftet worden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.956,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.278,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Boeing am 25.01.2023 präsentieren.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -7,834 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

