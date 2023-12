Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verliert am Mittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 215,50 EUR.

Die Boeing-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 215,50 EUR ab. Die Boeing-Aktie sank bis auf 215,45 EUR. Mit einem Wert von 215,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 818 Boeing-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 221,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.12.2022 bei 166,22 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 251,00 USD.

Boeing ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.104,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.956,00 USD in den Büchern standen.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -6,111 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

