Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 184,60 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 184,60 USD zu. Bei 185,05 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 182,03 USD. Zuletzt wurden via New York 208.116 Boeing-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (213,75 USD) erklomm das Papier am 08.02.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,79 Prozent. Am 16.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 137,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,078 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 205,00 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 28.01.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,46 USD gegenüber -0,04 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 30,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,24 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 22,02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2025 veröffentlicht.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,721 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

