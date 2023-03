Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing behauptet sich am Montagmittag

Kaum Ausschläge verzeichnete die Boeing-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 201,35 EUR. Bei 202,65 EUR markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 201,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 201,70 EUR. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 2.586 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.02.2023 bei 205,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 1,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.06.2022 (108,76 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 85,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 235,67 USD.

Am 25.01.2023 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -7,69 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19.980,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 14.793,00 USD in den Büchern gestanden.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 präsentieren.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,086 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

