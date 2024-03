Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochnachmittag nahe Nulllinie

So bewegt sich Boeing

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 201,18 USD.

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr bei 201,18 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 202,00 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 200,19 USD. Bei 201,77 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 122.912 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 22.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 267,54 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 176,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,39 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,334 USD. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 262,88 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 31.01.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 22.018,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.980,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 24.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Boeing-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,71 USD je Aktie.

