Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 201,15 USD.

Um 22:15 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 201,15 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 202,30 USD zu. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 200,69 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 1.645 Aktien.

Am 22.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 266,14 USD. Mit einem Zuwachs von 32,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 176,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 12,21 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,334 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 262,88 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 31.01.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,47 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -1,75 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.018,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.980,00 USD in den Büchern standen.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,71 USD je Boeing-Aktie belaufen.

