Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Das Papier von Boeing befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,7 Prozent auf 160,33 USD ab.

Die Boeing-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 160,33 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 159,71 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 160,88 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 141.365 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (203,77 USD) erklomm das Papier am 09.03.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 137,07 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,071 USD je Boeing-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 205,00 USD.

Am 28.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,46 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,04 USD je Aktie erzielt worden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,24 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 30,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 23.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -1,138 USD je Aktie aus.

