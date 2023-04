Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Boeing 191,12 EUR

Die Boeing-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 209,25 USD abwärts. Die Boeing-Aktie sank bis auf 208,79 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 210,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.647 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 221,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 5,45 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 113,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 85,13 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 235,67 USD.

Am 25.01.2023 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,75 USD. Im Vorjahresquartal hatten -7,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 19.980,00 USD gegenüber 14.793,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 24.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -0,205 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

