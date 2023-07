Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 213,09 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 22:15 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 213,09 USD nach oben. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 214,10 USD an. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 210,82 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.181 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (223,70 USD) erklomm das Papier am 13.06.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 4,98 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2022 auf bis zu 120,99 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 76,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 241,20 USD je Boeing-Aktie an.

Am 26.04.2023 hat Boeing die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -2,75 USD vermeldet. Umsatzseitig wurden 17.921,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 13.991,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 24.07.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,402 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie an der NYSE freundlich: Verteidigungsausschuss stimmt für Kauf von Boeings Chinook-Hubschraubern

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Juni 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Boeing-Aktie angepasst