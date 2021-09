Boeing Aktie News: Boeing fester

Zuletzt stieg die Boeing-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 184,36 EUR. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 185,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 183,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.325 Boeing-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2021 bei 233,50 EUR. Am 30.10.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 122,02 EUR ab.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 283,50 USD. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 5,86 USD je Aktie belaufen.

The Boeing Company ist mit Kunden in mehr als 150 Ländern eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette des Konzerns gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen wie den Modellen 747, 767, 777, 787 (zivile Großraumflugzeuge), F/A-18E/F Super Hornet, F-15E Strike Eagle (Kampfflugzeuge), C-17 Globemaster (militärisches Transportflugzeug), A160 Hummingbird (unbemannter Aufklärungshubschrauber), AH-64 Apache, CH-47 Chinook (militärische Hubschrauber) auch Raketen, Weltraumraketen, Satelliten, integrierte Verteidigungssysteme, Komponenten und Dienstleistungen für die bemannte Raumfahrt, hoch entwickelte Informations- und Kommunikationssysteme sowie Finanzdienstleistungen. Als Servicepartner der NASA betreibt Boeing die Internationale Raumstation ISS.

