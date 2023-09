Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gibt am Nachmittag nach

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 221,73 USD.

Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 221,73 USD abwärts. Bei 221,45 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 221,77 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 62.790 Boeing-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2023 auf bis zu 243,02 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 9,60 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 120,99 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,43 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 240,17 USD aus.

Boeing gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.751,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.681,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -2,069 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

