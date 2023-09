Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochvormittag in Rot

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 222,75 USD ab.

Die Aktie verlor um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,4 Prozent auf 222,75 USD. Die Boeing-Aktie sank bis auf 222,75 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 223,60 USD. Bisher wurden heute 3.201 Boeing-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 242,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,64 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2022 auf bis zu 120,99 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 84,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 240,17 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 26.07.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,82 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,37 USD erwirtschaftet worden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.751,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.681,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Boeing-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2023 -2,069 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

