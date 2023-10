Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Boeing. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 176,80 EUR.

Das Papier von Boeing befand sich um 11:12 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 176,80 EUR ab. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 176,48 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 176,94 EUR. Bisher wurden heute 211 Boeing-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 221,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 25,06 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 128,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 244,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 26.07.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,82 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,40 Prozent auf 19.751,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.681,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Boeing wird am 25.10.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Boeing möglicherweise am 23.10.2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,715 USD je Boeing-Aktie belaufen.

