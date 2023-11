Aktienentwicklung

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag in Rot

06.11.23 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 193,43 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 193,43 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 193,26 USD. Bei 195,88 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 88.709 Boeing-Aktien den Besitzer. Bei 243,02 USD markierte der Titel am 02.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,64 Prozent. Am 05.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,13 Prozent. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 245,86 USD für die Boeing-Aktie aus. Boeing ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,26 USD. Im Vorjahresquartal hatten -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 18.104,00 USD gegenüber 15.956,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Boeing am 31.01.2024 präsentieren. Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -6,036 USD je Boeing-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Boeing-Aktie im NYSE-Handel dennoch höher: Teile-Website Boeings nach Cyberangriff offline Optimismus in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start zu Boeing-Aktie an der NYSE dennoch höher: Teilegeschäft nach Erpressungsdrohung von Cyber-Vorfall betroffen

