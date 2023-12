Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochmittag ohne große Veränderung

Boeing im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Boeing. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Boeing-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 216,80 EUR.

Die Boeing-Aktie wies um 12:02 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 216,80 EUR. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 217,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 215,75 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 216,95 EUR. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 921 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 221,30 EUR. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 2,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 166,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 251,00 USD je Boeing-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 25.10.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -6,18 USD in den Büchern gestanden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.104,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.956,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Boeing-Bilanz für Q4 2023 wird am 31.01.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --6,111 USD je Boeing-Aktie.

