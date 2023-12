Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag kaum bewegt

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Boeing. Mit einem Wert von 233,97 USD bewegte sich die Boeing-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 22:15 Uhr bei der Boeing-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im AMEX-Handel nahezu unverändert bei 233,97 USD. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 234,49 USD zu. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 233,12 USD. Bei 233,12 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Bisher wurden heute 1.055 Boeing-Aktien gehandelt.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 242,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 3,43 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 175,34 USD ab. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 33,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 251,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 25.10.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -6,18 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,46 Prozent auf 18.104,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.956,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -6,111 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

