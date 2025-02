Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Boeing-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 184,78 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Boeing-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 184,78 USD. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 186,02 USD. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 184,77 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 185,32 USD. Zuletzt wurden via New York 130.883 Boeing-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 213,00 USD erreichte der Titel am 09.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 137,07 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 25,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,078 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 205,00 USD angegeben.

Am 28.01.2025 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,46 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 15,24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22,02 Mrd. USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 23.04.2025 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,730 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Börse New York in Grün: Dow Jones schlussendlich fester

Pluszeichen in New York: Dow Jones bewegt sich am Nachmittag im Plus

Dow Jones aktuell: Dow Jones mittags mit Kursplus