Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 201,21 USD.

Die Boeing-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 201,21 USD. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 201,87 USD an. Bei 200,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 101.678 Boeing-Aktien.

Am 22.12.2023 markierte das Papier bei 267,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,97 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 176,25 USD fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,334 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 262,88 USD.

Am 31.01.2024 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 22.018,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.980,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 24.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Boeing-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,71 USD je Aktie.

