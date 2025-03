Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 157,71 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 157,71 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 156,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 157,19 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 135.100 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei 203,77 USD markierte der Titel am 09.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,21 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 137,07 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 13,09 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,071 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 205,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 28.01.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,46 USD gegenüber -0,04 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 30,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,02 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,24 Mrd. USD.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -1,138 USD je Aktie aus.

