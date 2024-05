Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Boeing

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 177,39 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 177,39 USD ab. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 176,22 USD nach. Mit einem Wert von 177,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 121.316 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 267,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 50,82 Prozent wieder erreichen. Bei 159,71 USD erreichte der Anteilsschein am 26.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 251,86 USD.

Am 24.04.2024 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16,57 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,92 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2024 einen Verlust in Höhe von -0,218 USD ausweisen wird.

