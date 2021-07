Boeing-Aktie aktuell: Boeing in Rot

Der Boeing-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 197,02 EUR. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 197,02 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 198,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 622 Boeing-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 232,00 EUR erreichte der Titel am 15.03.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Am 30.10.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 121,98 EUR.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 282,33 USD an. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Boeing ein EPS in Höhe von 5,31 USD in den Büchern stehen haben wird.

The Boeing Company ist mit Kunden in mehr als 150 Ländern eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette des Konzerns gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen wie den Modellen 747, 767, 777, 787 (zivile Großraumflugzeuge), F/A-18E/F Super Hornet, F-15E Strike Eagle (Kampfflugzeuge), C-17 Globemaster (militärisches Transportflugzeug), A160 Hummingbird (unbemannter Aufklärungshubschrauber), AH-64 Apache, CH-47 Chinook (militärische Hubschrauber) auch Raketen, Weltraumraketen, Satelliten, integrierte Verteidigungssysteme, Komponenten und Dienstleistungen für die bemannte Raumfahrt, hoch entwickelte Informations- und Kommunikationssysteme sowie Finanzdienstleistungen. Als Servicepartner der NASA betreibt Boeing die Internationale Raumstation ISS.

