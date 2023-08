Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gibt am Vormittag ab

Notierung im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Boeing-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 231,37 USD.

Das Papier von Boeing gab in der AMEX-Sitzung ab. Um 22:15 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 231,37 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 230,38 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 231,77 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 3.578 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 242,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 4,39 Prozent niedriger. Bei 120,99 USD fiel das Papier am 01.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 47,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 246,20 USD.

Am 26.07.2023 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,82 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,37 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.751,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 16.681,00 USD eingefahren.

Am 25.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,050 USD je Boeing-Aktie.

