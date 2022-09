Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verbilligt sich am Mittwochmittag

Um 12:22 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 153,52 EUR ab. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 153,02 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 154,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 283 Boeing-Aktien.

Am 16.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 206,60 EUR. Mit einem Zuwachs von 25,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.06.2022 (108,76 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 236,00 USD je Boeing-Aktie aus.

Am 27.07.2022 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 16.681,00 USD in den Büchern – ein Minus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16.998,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2022 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -1,357 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

