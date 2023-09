Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Boeing im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Zum Vortag unverändert notierte die Boeing-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 217,77 USD.

Die Boeing-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 217,77 USD an der Tafel. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 220,36 USD. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 215,16 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 217,50 USD. Bisher wurden heute 157.520 Boeing-Aktien gehandelt.

Am 02.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 243,02 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 11,59 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,99 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 44,44 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 240,17 USD.

Boeing veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,82 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,37 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.751,00 USD – ein Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16.681,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,069 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

