Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Boeing. Mit einem Kurs von 179,50 EUR zeigte sich die Boeing-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 12:02 Uhr bei der Boeing-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 179,50 EUR. Die Boeing-Aktie legte bis auf 180,08 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 179,02 EUR nach. Bei 180,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.147 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 221,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 23,29 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2022 bei 159,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 245,86 USD.

Am 25.10.2023 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,26 USD gegenüber -6,18 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.104,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15.956,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -6,036 USD einfahren.

