Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag billiger

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im AMEX-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 193,03 USD.

Um 22:15 Uhr fiel die Boeing-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 193,03 USD ab. Die Boeing-Aktie sank bis auf 192,53 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 194,79 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 4.562 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei 242,00 USD markierte der Titel am 02.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 25,37 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 155,16 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,62 Prozent.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 245,86 USD.

Am 25.10.2023 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,18 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent auf 18.104,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.956,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Boeing am 31.01.2024 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -6,036 USD ausweisen wird.

