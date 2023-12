Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Blick auf Boeing-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Zuletzt sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 237,79 USD zu.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 237,79 USD. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 238,11 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 236,90 USD. Zuletzt wurden via New York 91.200 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 243,02 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 174,63 USD am 08.12.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 254,13 USD je Boeing-Aktie an.

Am 25.10.2023 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 18.104,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 15.956,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2023 -6,109 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

