Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gibt am Nachmittag deutlich nach

Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 9,0 Prozent auf 226,70 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 9,0 Prozent auf 226,70 USD ab. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 225,79 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 228,46 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.183.284 Boeing-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,54 USD. Dieser Kurs wurde am 22.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 176,25 USD. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 28,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 274,13 USD an.

Am 25.10.2023 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.104,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.956,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Boeing rechnen Experten am 29.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -6,090 USD je Aktie aus.

