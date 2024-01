Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren fliehen am Montagvormittag aus Boeing

Notierung im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 7,4 Prozent auf 209,50 EUR.

Die Aktie verlor um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 7,4 Prozent auf 209,50 EUR. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 208,50 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 208,50 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 16.540 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 243,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 16,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 167,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 20,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 267,88 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 25.10.2023 vor. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.104,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.956,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Boeing am 31.01.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Boeing-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 29.01.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -6,090 USD je Aktie ausweisen dürften.

