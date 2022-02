Boeing Aktie News: Boeing tiefer

Die Boeing-Aktie notierte zuletzt im Stuttgart-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 185,54 EUR. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 185,46 EUR. Bei 185,46 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 14 Boeing-Aktien.

Bei 231,05 EUR erreichte der Titel am 15.03.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Am 20.12.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 273,67 USD an. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 7,02 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

The Boeing Company ist mit Kunden in mehr als 150 Ländern eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette des Konzerns gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen wie den Modellen 747, 767, 777, 787 (zivile Großraumflugzeuge), F/A-18E/F Super Hornet, F-15E Strike Eagle (Kampfflugzeuge), C-17 Globemaster (militärisches Transportflugzeug), A160 Hummingbird (unbemannter Aufklärungshubschrauber), AH-64 Apache, CH-47 Chinook (militärische Hubschrauber) auch Raketen, Weltraumraketen, Satelliten, integrierte Verteidigungssysteme, Komponenten und Dienstleistungen für die bemannte Raumfahrt, hoch entwickelte Informations- und Kommunikationssysteme sowie Finanzdienstleistungen. Als Servicepartner der NASA betreibt Boeing die Internationale Raumstation ISS.

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Lockheed Martin-Aktie trotzdem leicht im Minus: Deutschland tendiert anscheinend zum Kauf von US-Kampfjet F-35

American Airlines erhöht Ausgabenprognose nach Anpassungen von Boeing-Bestellungen - Aktien ungleich

Boeing-Aktie legt zu: Äthiopien nimmt Boeing 737 Max wieder in Betrieb

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com