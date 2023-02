Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Mittwochnachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 2,8 Prozent auf 200,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 201,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 198,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.734 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 201,00 EUR markierte der Titel am 08.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Bei einem Wert von 108,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 83,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 235,67 USD für die Boeing-Aktie.

Am 25.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -7,69 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.980,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.793,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.04.2023 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,097 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

