Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing präsentiert sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 212,37 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 212,37 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Boeing-Aktie bisher bei 213,00 USD. Bei 212,76 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 77.355 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 22.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 267,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 25,98 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 176,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 17,01 Prozent wieder erreichen.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,334 USD belaufen. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 262,88 USD.

Am 31.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 22.018,00 USD gegenüber 19.980,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2024 3,63 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

